Байден: США укрепляют связи с Японией и Филиппинами в сфере безопасности

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты укрепляют связи с Японией и Филиппинами в сфере безопасности.

Об этом он сказал в эфире телеканала C-SPAN.

Байден заявил, что США, Филиппины и Япония укрепляют связи на море и в сфере безопасности.

По его словам, любая атака на самолёты, корабли или ВС Филиппин в Южно-Китайском море повлечёт за собой реализацию общих договорённостей в сфере обороны.

Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии подтвердил планы военных США разместить в Азиатском регионе ракеты среднего радиуса до конца текущего года.

Кроме того, Байден сообщал, что США, Япония и Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны.