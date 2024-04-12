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Байден: США укрепляют связи с Японией и Филиппинами в сфере безопасности

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Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты укрепляют связи с Японией и Филиппинами в сфере безопасности.

Об этом он сказал в эфире телеканала C-SPAN.

Байден заявил, что США, Филиппины и Япония укрепляют связи на море и в сфере безопасности.

По его словам, любая атака на самолёты, корабли или ВС Филиппин в Южно-Китайском море повлечёт за собой реализацию общих договорённостей в сфере обороны.

Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии подтвердил планы военных США разместить в Азиатском регионе ракеты среднего радиуса до конца текущего года.

Кроме того, Байден сообщал, что США, Япония и Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны.

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