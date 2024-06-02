На Украине сообщили о гибели около 45 уклонистов при попытке сбежать из страны
Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что пограничники насчитали уже почти 45 человек, которые погибли при попытках преодолеть естественные препятствия.
Также в пресс-службе сообщили, что это только подтверждённые факты, и выражают уверенность, что реальное число погибших больше.
Ранее командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко заявил в статье для Washington Post, что у Украины просто нет людей для второй волны мобилизации.