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На Украине сообщили о гибели около 45 уклонистов при попытке сбежать из страны

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Около 45 уклоняющихся от мобилизации погибли при попытке сбежать с Украины через горы и реки, заявили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы страны.

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что пограничники насчитали уже почти 45 человек, которые погибли при попытках преодолеть естественные препятствия.

Также в пресс-службе сообщили, что это только подтверждённые факты, и выражают уверенность, что реальное число погибших больше.

Ранее командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко заявил в статье для Washington Post, что у Украины просто нет людей для второй волны мобилизации.

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