Высокоточным оружием: ВС России нанесли групповой удар по обеспечивающим работу ВПК энергообъектам Украины

Вооружённые силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по энергообъектам, которые обеспечивают работу украинского ВПК. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, поражены арсеналы хранения западного вооружения. Также российские войска ударили по месту размещения группы технических специалистов, которые разрабатывали полётные задания для беспилотников ВСУ.

ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщается в сводке Минобороны.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в МО.

Отмечается, что также поражены арсеналы хранения западного вооружения.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесён удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полётные задания для ударных беспилотных летательных аппаратов, а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах.

Средствами ПВО за сутки сбиты 62 беспилотных летательных аппарата, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и три управляемые авиационные бомбы HAMMER производства Франции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 42-й механизированных, 57-й мотопехотной, 143-й пехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, а также 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Нескучное, Жовтневое, Юрченково, Липцы, Кутузовка и Шестаково Харьковской области.

Отмечается, что «Север» продолжил продвижение в глубину обороны ВСУ. Кроме того, отражено пять контратак штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ и 17-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Старица и Волчанск Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, шесть автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса» и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО HIMARS производства США, 152-мм гаубица Д-20, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» отразили контратаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям 14, 60, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения («Азов»*) в районах населённых пунктов Новоегоровка Харьковской области, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили 450 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, а также 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кривая Лука, Зализнянское, Орехово-Василевка, Калинино, Андреевка и Северск Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 660 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм буксируемую гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Тем временем подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 23, 27, 110-й механизированных, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Карловка, Евгеновка, Розовка, Воздвиженка и Зелёное Поле Донецкой Народной Республики. Отражено шесть контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоалександровка, Уманское, Новгородское и Новопокровское ДНР.

Противник потерял до 330 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, и восемь автомобилей.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. Они нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, а также 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Степногорск Запорожской области и Тягинка Херсонской области.

Потери ВСУ — до 45 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, 152-мм гаубица Д-20, а также 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация».



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.