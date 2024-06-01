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«Серия ударов»: подполье сообщило о поражении цели на военном аэродроме во Львовской области

Подполье: ВС России нанесли удар по военному аэродрому во Львовской области

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Роман Тихонов
В николаевском подполье сообщили об ударе ВС РФ по военному аэродрому у города Стрый Львовской области. Сообщается, что ранее ВСУ готовили Стрыйскую авиабазу к приёму истребителей НАТО F-16. 
«Серия ударов»: подполье сообщило о поражении цели на военном аэродроме во Львовской области
  • РИА Новости
  • © Нина Падалко
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  • 01 июня 2024

    По данным подполья, всего по целям было нанесено четыре удара. Кроме Стрыйской авиабазы, под удар попали склады бывшего инженерного батальона и вагоноремонтный завод, где базировалась западная военная техника.

    Кроме того, ракеты поразили Львовский батальон радиотехнической бригады ПВО, расположенный вблизи аэродрома.

  • ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому в районе города Стрый Львовской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    «Город Стрый Львовской области ночью 1 июня получил серию ударов по военным объектам», — сказал он.

    Отмечается, что ВСУ готовили Стрыйскую авиабазу к приёму натовских истребителей F-16.

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