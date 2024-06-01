«Серия ударов»: подполье сообщило о поражении цели на военном аэродроме во Львовской области

Подполье: ВС России нанесли удар по военному аэродрому во Львовской области

В николаевском подполье сообщили об ударе ВС РФ по военному аэродрому у города Стрый Львовской области. Сообщается, что ранее ВСУ готовили Стрыйскую авиабазу к приёму истребителей НАТО F-16.