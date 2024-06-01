«Серия ударов»: подполье сообщило о поражении цели на военном аэродроме во Львовской области
Подполье: ВС России нанесли удар по военному аэродрому во Львовской области
- РИА Новости
- © Нина Падалко
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01 июня 2024
По данным подполья, всего по целям было нанесено четыре удара. Кроме Стрыйской авиабазы, под удар попали склады бывшего инженерного батальона и вагоноремонтный завод, где базировалась западная военная техника.
Кроме того, ракеты поразили Львовский батальон радиотехнической бригады ПВО, расположенный вблизи аэродрома.
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ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому в районе города Стрый Львовской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Город Стрый Львовской области ночью 1 июня получил серию ударов по военным объектам», — сказал он.
Отмечается, что ВСУ готовили Стрыйскую авиабазу к приёму натовских истребителей F-16.