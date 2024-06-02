Подполье Херсона: СБУ обязала священников склонять прихожан к вступлению в ВСУ
Об этом заявили представители пророссийского подполья подконтрольного Киеву города Херсон.
Как передаёт РИА Новости, сотрудники СБУ, которые курируют церкви и другие религиозные организации, после выхода нового закона о мобилизации обязали настоятелей и клириков подотчётных им конфессий склонять прихожан к вступлению в украинскую армию.
Эти инструкции были получены в Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, в УГКЦ и ПЦУ.
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