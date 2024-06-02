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FP: Россия способна эффективно ответить на эскалацию на Украине неядерным путём

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Россия обладает большим арсеналом средств для эффективного неядерного ответа на попытки эскалации со стороны Запада, заявила колумнист Foreign Policy, старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд.

По её словам, Западу не стоит надеяться на безнаказанность при попытках эскалировать украинский конфликт такими мерами, как одобрение ударов по России западным оружием., так как для этого российской стороне не обязательно вступать в масштабную войну с НАТО.

«У России хватает вариантов для ассиметричного ответа... без применения ядерного оружия», — заявила Эшфорд.

При этом Запад всё же питает призрачные надежды уравнять силы Киева и Москвы за счёт отправки своих военных, добавила она. По мнению Эшфорд, такие меры демонстрируют глупость западных политиков.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина и её союзники получат ответ разрушительной силы, если ВСУ нанесут удар западным дальнобойным вооружением по России.

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