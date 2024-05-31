Медведев: Киев получит сокрушительный ответ на удары оружием Запада по России
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Он прокомментировал сообщения о том, что страны Запада якобы «разрешили» Киеву использовать переданное вооружение для ударов по российской территории.
«Бывшая Украина и её союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт», — сказал Медведев.
По его словам, такая помощь НАТО, а также возможная отправка военных альянса на Украину приведут к серьёзной эскалации конфликта.
Медведев также заявил, что военный конфликт России с Западом развивается по самому плохому сценарию.