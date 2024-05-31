Медведев: Киев получит сокрушительный ответ на удары оружием Запада по России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина и её союзники получат ответ разрушительной силы, если ВСУ нанесут удар западным дальнобойным вооружением по России.

Он прокомментировал сообщения о том, что страны Запада якобы «разрешили» Киеву использовать переданное вооружение для ударов по российской территории.

«Бывшая Украина и её союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт», — сказал Медведев.

По его словам, такая помощь НАТО, а также возможная отправка военных альянса на Украину приведут к серьёзной эскалации конфликта.

Медведев также заявил, что военный конфликт России с Западом развивается по самому плохому сценарию.