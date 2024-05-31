Медведев: конфликт России с Западом развивается по самому плохому сценарию

Нынешний военный конфликт России с Западом развивается по самому плохому сценарию, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто», — сказал он.

Газета Politico ранее сообщила, что президент США Джо Байден втайне дал киевским властям разрешение на нанесение ударов американским оружием вглубь территории России.

Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.

Российский лидер, в частности, напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, а полётное задание для таких вооружений могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных.

Полётное задание для некоторых систем готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО, отметил президент России.

Путин подчеркнул: «Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчёт, с чем они играют».