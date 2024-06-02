Telegraph: МИ-5 перенаправит усилия на борьбу со шпионами из якобы России и КНР

Кабмин Британии распорядился, чтобы служба контрразведки МИ-5 перенаправила усилия с борьбы с террористами на борьбу со «шпионами» из России, Ирана и КНР.

Об этом информирует издание Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Как сказано в материале, хотя внутренний и международный терроризм остаются приоритетом для МИ-5, всё больше ресурсов в данный момент направляется на операции по борьбе со шпионажем в пользу России, КНР и Ирана.

Отмечается, что рабочая нагрузка сместилась в отношении борьбы со шпионажем.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что троим мужчинам в Великобритании предъявлены обвинения в предполагаемом содействии разведывательной службе Гонконга и иностранном вмешательстве.