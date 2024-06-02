Сенатор Сандерс: Нетаньяху нельзя приглашать выступать перед конгрессом

Американский сенатор Берни Сандерс назвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху военным преступником.

Об этом он написал в социальной сети Х.

«Биньямин Нетаньяху — военный преступник», — считает Сандерс.

По его словам, премьера Израиля нельзя приглашать выступать перед конгрессом. Сандерс отметил, что там точно присутствовать не будет.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что королевство готово исполнить решение МУС в случае ордера на арест Нетаньяху.

30 мая премьер Израиля выразил разочарование в отказе со стороны администрации США ввести санкции в отношении МУС в случае выдачи им ордера на его арест.