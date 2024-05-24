МИД: Испания выполнит решение МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху

Испания готова исполнить решение Международного уголовного суда (МУС) в случае ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как отметил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес, прокуратура запросила у суда такую меру.

«Мы поддерживаем МУС и финансируем его, чтобы он мог расследовать эти преступления. Если таким будет окончательное решение МУС, то мы, конечно, будем соблюдать это решение и будем поддерживать его и выполнять», — цитирует его ТАСС со ссылкой на испанскую радиостанцию RAC1.

20 мая прокурор МУС Карим Ахмад Хан объявил, что будет добиваться ордеров на арест для лидеров ХАМАС, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях.