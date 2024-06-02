Посадочный модуль китайского зонда успешно сел на обратной стороне Луны
Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Отмечается, что комбинация посадочного и взлетного модулей «Чанъэ-6» успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, которая расположена в бассейне Южный полюс — Эйткен, утром 2 июня для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны.
Ранее Госдума на заседании 28 мая ратифицировала соглашение с правительством КНР о сотрудничестве в сфере создания Международной научной лунной станции. В документе говорится, что это поможет укреплению стратегического партнёрства между двумя странами.