Посадочный модуль китайского зонда успешно сел на обратной стороне Луны

Посадочный модуль зонда КНР «Чанъэ-6» успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю.

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Отмечается, что комбинация посадочного и взлетного модулей «Чанъэ-6» успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, которая расположена в бассейне Южный полюс — Эйткен, утром 2 июня для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны.

Ранее Госдума на заседании 28 мая ратифицировала соглашение с правительством КНР о сотрудничестве в сфере создания Международной научной лунной станции. В документе говорится, что это поможет укреплению стратегического партнёрства между двумя странами.