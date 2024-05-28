Госдума ратифицировала соглашение с правительством КНР по базе на Луне

Госдума на заседании 28 мая ратифицировала соглашение с правительством КНР о сотрудничестве в сфере создания Международной научной лунной станции. В документе говорится, что это поможет укреплению стратегического партнёрства между двумя странами.

«Реализация соглашения будет способствовать укреплению стратегического партнёрства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что данное соглашение должно способствовать повышению эффективности космических исследований, а также поможет подготовить учёных и специалистов, которые будут реализовывать научные космические проекты в будущем.

Китай ранее уже заявлял, что придаёт большое значение сотрудничеству с Россией в космической сфере.

В США в апреле 2023 года заявили о росте конкуренции в космосе на фоне сотрудничества России и Китая.