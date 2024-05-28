RT в Telegram
Подпишись

Госдума ратифицировала соглашение с правительством КНР по базе на Луне

Короткая ссылка
Госдума на заседании 28 мая ратифицировала соглашение с правительством КНР о сотрудничестве в сфере создания Международной научной лунной станции. В документе говорится, что это поможет укреплению стратегического партнёрства между двумя странами.
Госдума ратифицировала соглашение с правительством КНР по базе на Луне
  • Gettyimages.ru

«Реализация соглашения будет способствовать укреплению стратегического партнёрства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что данное соглашение должно способствовать повышению эффективности космических исследований, а также поможет подготовить учёных и специалистов, которые будут реализовывать научные космические проекты в будущем.

Китай ранее уже заявлял, что придаёт большое значение сотрудничеству с Россией в космической сфере.

В США в апреле 2023 года заявили о росте конкуренции в космосе на фоне сотрудничества России и Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить