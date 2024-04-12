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Китай заявил о значимости сотрудничества с Россией в космической сфере

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Китай придаёт большое значение сотрудничеству с Россией в космической сфере.
Китай заявил о значимости сотрудничества с Россией в космической сфере
  • Gettyimages.ru
  • © Matthias Kulka

Об этом, как пишет ТАСС, в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По её словам, за последнее время Москва и Пекин наладили сотрудничество, касающееся крупных проектов — к примеру, Международной научной лунной станции.

Подобное взаимодействие способствует развитию обеих стран в различных сферах, подчеркнула Мао Нин.

Ранее Мао Нин заявила, что Пекин не потерпит давления касательно торгово-экономического сотрудничества с Москвой.

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