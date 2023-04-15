В США заявили о росте конкуренции в космосе на фоне сотрудничества России и Китая

Сотрудничество России и Китая по освоению Луны и планы построить Международную научную лунную станцию говорят о росте конкуренции в космосе. Об этом заявил представитель космического командования США Джон Олсон.

В декабре сообщалось, что «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали программу развития сотрудничества в космической деятельности на 2023—2027 годы.

«Думаю, что это является отражением более широкой стратегической конкуренции», — приводит РИА Новости слова Олсона.

В марте исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам, Герой Советского Союза и Герой России лётчик-космонавт Сергей Крикалёв прокомментировал известие о том, что «Роскосмос» планирует запуск автоматической станции «Луна-25» 13 июля 2023 года.