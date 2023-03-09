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Космонавт Крикалёв высказался о развитии российской лунной программы

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Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам, Герой Советского Союза и Герой России лётчик-космонавт Сергей Крикалёв прокомментировал известие о том, что «Роскосмос» планирует запуск автоматической станции «Луна-25» 13 июля 2023 года.
Космонавт Крикалёв высказался о развитии российской лунной программы
  • Gettyimages.ru
  • © Jeremy Horner

Полёты к Луне — это следующий этап развития космонавтики, отметил он в интервью «Российской газете».

«Да, было много дискуссий — надо ли «повторять» Луну или нужно сразу лететь на Марс. Но с моей профессиональной точки зрения, надо двигаться постепенно… Уже хотя бы потому, что возврат с лунной поверхности — гораздо более сложная задача, чем возврат с околоземной орбиты. Отработка технологий полёта к Луне будет создавать фундамент к тому, чтобы двигаться дальше — за пределы околоземной орбиты, куда-нибудь к астероидам, к Марсу, к спутникам Марса и так далее», — отметил Крикалёв.

Ранее Герой России космонавт Александр Лазуткин в беседе с ФАН рассказал о своих полётах на орбиту.

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