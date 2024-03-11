В Подмосковье портреты героев войны появятся на автобусах «Мострансавто»

Жителей Московской области пригласили к участию в акции «Бессмертный полк», в рамках которой портреты героев Великой Отечественной войны разместят на автобусах «Мострансавто».

Компания уже начала подготовку к празднованию 79-летия со дня Победы, сообщает телеканал «360».

«Все портреты, которые получили в 2023 году, мы вновь напечатаем и разместим в наших автобусах, поэтому повторно присылать информацию не нужно. А вот те, кто не успел поучаствовать в прошлом году, смогут прислать портреты родственников до 26 марта», — прокомментировали в «Мострансавто».

Акция пройдёт в Подмосковье с 9 по 12 мая.

Ранее сообщалось, что «Поезд Победы» прибыл в Тверскую область в феврале.