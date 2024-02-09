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«Поезд Победы» пробудет в Тверской области с 14 по 17 февраля

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В Тверскую область вновь прибудет «Поезд Победы». 14 и 15 февраля он остановится в Кашине, 16 и 17 февраля — в Калязине.
«Поезд Победы» пробудет в Тверской области с 14 по 17 февраля
  • © Правительство Тверской области

Об этом информирует tverigrad.ru.

Посетители экспозиции смогут вступить в диалог с пассажирами «Поезда Победы», отправиться на экскурсию в формате 360-градусного видео и сыграть в тематические мини-игры.

«Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», — отметил губернатор Игорь Руденя, комментируя значимость проекта, в том числе в деле патриотического воспитания молодёжи.

Ранее сообщалось, что у монумента «Вечный огонь» в Ульяновске состоялся митинг, посвящённый Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

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