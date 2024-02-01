Сальдо: предотвращено покушение на жизнь главы села Малокаховка
- РИА Новости
По словам губернатора Херсонской области, подозреваемый в покушении на убийство был задержан на месте происшествия и передан военнослужащим 205-й бригады Вооружённых сил России.
Сальдо поблагодарил главу села, а также оказавших ему содействие в задержании подозреваемого сотрудников Малокаховского территориального управления за бдительность, решительность и отвагу. Он также обратился к «ждунам», которые замышляют преступления.
«Не ломайте свои жизни ради «кураторов» из СБУ или других преступных организаций. Вы для них пустое место, расходный материал», — написал он в личном Telegram-канале.
Ранее сообщалось об аресте агента Украины, который готовил покушение на военнослужащих в Хабаровском крае.