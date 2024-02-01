Сальдо: предотвращено покушение на жизнь главы села Малокаховка

Глава села Малокаховка в Херсонской области Роман Назаров предотвратил покушение на собственную жизнь. Как сообщил руководитель региона Владимир Сальдо, к днищу автомобиля Назарова прикрепили бомбу мощностью 1 кг тротила.

По словам губернатора Херсонской области, подозреваемый в покушении на убийство был задержан на месте происшествия и передан военнослужащим 205-й бригады Вооружённых сил России.

Сальдо поблагодарил главу села, а также оказавших ему содействие в задержании подозреваемого сотрудников Малокаховского территориального управления за бдительность, решительность и отвагу. Он также обратился к «ждунам», которые замышляют преступления.

«Не ломайте свои жизни ради «кураторов» из СБУ или других преступных организаций. Вы для них пустое место, расходный материал», — написал он в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось об аресте агента Украины, который готовил покушение на военнослужащих в Хабаровском крае.