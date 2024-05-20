Институт нацпамяти Украины предложил переделать «Арку дружбы» в символ ЛГБТ
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Демонтажа арки можно избежать только в случае полной замены её прежнего значения, уверен Дробович.
«Оставить арку и сделать, как в 2017 году, из неё радугу как символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой», — сказал директор института.
Он также добавил, что вместо арки можно сделать «какую-нибудь водяную горку».
В апреле в Киеве начали снос монумента, установленного в честь Переяславской рады. Мемориал находился под Аркой дружбы народов.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.