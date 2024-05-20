Институт нацпамяти Украины предложил переделать «Арку дружбы» в символ ЛГБТ

Директора украинского Института национальной памяти Антон Дробович предлагает сделать из Арки дружбы народов в Киеве символ ЛГБТ*-сообщества.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Демонтажа арки можно избежать только в случае полной замены её прежнего значения, уверен Дробович.

«Оставить арку и сделать, как в 2017 году, из неё радугу как символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой», — сказал директор института.

Он также добавил, что вместо арки можно сделать «какую-нибудь водяную горку».

В апреле в Киеве начали снос монумента, установленного в честь Переяславской рады. Мемориал находился под Аркой дружбы народов.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.