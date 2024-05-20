Белый дом: признаков иностранного вмешательства в аварии с вертолётом Раиси нет
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Об этом, как сообщает телеканал NBC News, заявил высокопоставленный чиновник из администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена.
По его словам, доказательств преступных действий в падении вертолёта не наблюдается.
«Совсем никакого иностранного вмешательства», — сказал чиновник.
Смерть Раиси не приведёт к радикальным переменам в отношениях между Тегераном и Вашингтоном, добавил он.
Ранее издание The New York Times писало, что авария с вертолётом Раиси произошла через несколько дней после того, как американские и иранские чиновники провели через посредников переговоры, пытаясь сгладить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.