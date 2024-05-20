Белый дом: признаков иностранного вмешательства в аварии с вертолётом Раиси нет

В Белом доме заявили, что не видят признаков иностранного вмешательства в крушении вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси.

Об этом, как сообщает телеканал NBC News, заявил высокопоставленный чиновник из администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена.

По его словам, доказательств преступных действий в падении вертолёта не наблюдается.

«Совсем никакого иностранного вмешательства», — сказал чиновник.

Смерть Раиси не приведёт к радикальным переменам в отношениях между Тегераном и Вашингтоном, добавил он.

Ранее издание The New York Times писало, что авария с вертолётом Раиси произошла через несколько дней после того, как американские и иранские чиновники провели через посредников переговоры, пытаясь сгладить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.