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Белый дом: признаков иностранного вмешательства в аварии с вертолётом Раиси нет

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В Белом доме заявили, что не видят признаков иностранного вмешательства в крушении вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси.
Белый дом: признаков иностранного вмешательства в аварии с вертолётом Раиси нет
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом, как сообщает телеканал NBC News, заявил высокопоставленный чиновник из администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена.

По его словам, доказательств преступных действий в падении вертолёта не наблюдается.

«Совсем никакого иностранного вмешательства», — сказал чиновник.

Смерть Раиси не приведёт к радикальным переменам в отношениях между Тегераном и Вашингтоном, добавил он.

Ранее издание The New York Times писало, что авария с вертолётом Раиси произошла через несколько дней после того, как американские и иранские чиновники провели через посредников переговоры, пытаясь сгладить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

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