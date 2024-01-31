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В РСТ назвали регионы с повышенным спросом у россиян в новогодние праздники

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Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Екатерина Лата рассказала, какие направления были популярны у россиян в период минувших новогодних праздников.
В РСТ назвали регионы с повышенным спросом у россиян в новогодние праздники
  • РИА Новости

По данным платформы TravelLine, которая входит в РСТ, число онлайн-бронирований номеров в отелях на территории России в прошедшие каникулы с заездами на десять дней (с 30.12 по 08.01) выросло на 18% по сравнению с предыдущим периодом, поделилась она в беседе с RuNеws24.

Самый значительный рост показал Камчатский край (+170%), а также Волгоградская область (+41%), Красноярский край (+50%), Орловская, Пензенская области (по +55%), Архангельская (+62%) и Оренбургская (+70%) области.

Кроме того, Лата отметила хорошую динамику направлений Кавказа: Северная Осетия — Алания (+71%), Адыгея (+42%), Кабардино-Балкария (+26%) и Карачаево-Черкесия (+10%). 

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов.

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