В РСТ назвали регионы с повышенным спросом у россиян в новогодние праздники
- РИА Новости
По данным платформы TravelLine, которая входит в РСТ, число онлайн-бронирований номеров в отелях на территории России в прошедшие каникулы с заездами на десять дней (с 30.12 по 08.01) выросло на 18% по сравнению с предыдущим периодом, поделилась она в беседе с RuNеws24.
Самый значительный рост показал Камчатский край (+170%), а также Волгоградская область (+41%), Красноярский край (+50%), Орловская, Пензенская области (по +55%), Архангельская (+62%) и Оренбургская (+70%) области.
Кроме того, Лата отметила хорошую динамику направлений Кавказа: Северная Осетия — Алания (+71%), Адыгея (+42%), Кабардино-Балкария (+26%) и Карачаево-Черкесия (+10%).
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов.