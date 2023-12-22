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Путин обсудил с Совбезом России коллективную биологическую безопасность в СНГ

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Президент России Владимир Путин обсудил с членами российского Совбеза обеспечение коллективной биологической безопасности в СНГ.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы поговорим сегодня об обеспечении коллективной безопасности на пространствах СНГ, коллективной биологической безопасности», — сказал президент, открывая встречу.

По его словам, во время встречи с руководителями стран СНГ, которая намечена на 25—26 декабря, это будет один из обсуждаемых вопросов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 22 декабря Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза России.

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