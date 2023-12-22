Путин обсудил с Совбезом России коллективную биологическую безопасность в СНГ
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы поговорим сегодня об обеспечении коллективной безопасности на пространствах СНГ, коллективной биологической безопасности», — сказал президент, открывая встречу.
По его словам, во время встречи с руководителями стран СНГ, которая намечена на 25—26 декабря, это будет один из обсуждаемых вопросов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 22 декабря Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза России.