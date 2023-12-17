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Депутат Исаев: Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии по ЖКХ

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Президент России Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры будут освобождены от уплаты комиссий по ЖКХ. Об этом заявил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.
Депутат Исаев: Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии по ЖКХ
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Ранее Госдума России запретила банкам, кредитным организациям, платёжным агентам взимать комиссию с пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий при оплате за ЖКХ.

«Он (Путин. — RT) не только поддержал наше решение о том, чтобы освободить нуждающихся от уплаты комиссий по ЖКХ... пенсионеры будут освобождены», — приводит РИА Новости слова Исаева.

В свою очередь, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский и доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв поддержали в беседе с RT решение не взимать комиссию с пенсионеров при оплате ЖКУ.

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