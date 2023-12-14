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Специалисты поддержали решение не взимать комиссию с пенсионеров при оплате ЖКУ

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Анастасия Румянцева
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский и доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв прокомментировали в беседе с RT заявление президента Владимира Путина о том, что пенсионеры не будут платить комиссию за банковские услуги при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Специалисты поддержали решение не взимать комиссию с пенсионеров при оплате ЖКУ
  • РИА Новости

«Хорошая мера. Но она не исключает из повестки дня вопросы, поставленные пенсионерами. Надо смотреть на те чувствительные места, где требуется особая поддержка», — подчеркнул Рязанский.

В свою очередь, Соловьёв отметил, что непремиальные клиенты коммерческих банков, коими в большинстве своём и являются пенсионеры, «в полной мере» ощущали на себе одинаковый подход финансово-кредитных организаций к взиманию комиссии за переводы и оплату.

«Особенно несправедливо это было в отношении оплаты за услуги ЖКХ. В итоге это увеличивало финансовую нагрузку на социально-незащищённые категории наших граждан и вызывало справедливое недовольство людей. Президент очень точно назвал такую ситуацию неправильной. Принятое решение можно назвать долгожданным и справедливым. Надеюсь, что банки оперативно отреагируют на него», — заключил собеседник RT.

Ранее Путин заявил, что пенсионеры не будут уплачивать комиссию за услуги банков при оплате ЖКУ.

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