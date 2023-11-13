В России разработают ГОСТ на вегетарианскую продукцию
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«Существуют две базовые международные системы веганской сертификации, в которых проходили проверку и российские производители вегетарианской продукции, но обе эти системы ушли из России», — сказал Протасов в беседе с «Российской газетой».
По его словам, поэтому на базе Роскачества создадут российскую систему сертификации вегетарианской продукции.
Ранее сообщалось, что треть россиян обращают внимание на экомаркировку при покупке детских товаров.