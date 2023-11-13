RT в Telegram
Подпишись

В России разработают ГОСТ на вегетарианскую продукцию

Короткая ссылка
Руководитель Роскачества Максим Протасов заявил, что в течение полугода планируется создать ГОСТ на вегетарианскую продукцию. Затем будет запущена сертификация на получение знака «веган».
В России разработают ГОСТ на вегетарианскую продукцию
  • Gettyimages.ru

«Существуют две базовые международные системы веганской сертификации, в которых проходили проверку и российские производители вегетарианской продукции, но обе эти системы ушли из России», — сказал Протасов в беседе с «Российской газетой».

По его словам, поэтому на базе Роскачества создадут российскую систему сертификации вегетарианской продукции.

Ранее сообщалось, что треть россиян обращают внимание на экомаркировку при покупке детских товаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить