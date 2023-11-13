В России разработают ГОСТ на вегетарианскую продукцию

Руководитель Роскачества Максим Протасов заявил, что в течение полугода планируется создать ГОСТ на вегетарианскую продукцию. Затем будет запущена сертификация на получение знака «веган».

«Существуют две базовые международные системы веганской сертификации, в которых проходили проверку и российские производители вегетарианской продукции, но обе эти системы ушли из России», — сказал Протасов в беседе с «Российской газетой».

По его словам, поэтому на базе Роскачества создадут российскую систему сертификации вегетарианской продукции.

Ранее сообщалось, что треть россиян обращают внимание на экомаркировку при покупке детских товаров.