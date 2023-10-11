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Треть россиян обращают внимание на экомаркировку при покупке детских товаров

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Новое исследование показало, что 30% россиян обращают внимание на экомаркировку при покупке детских товаров, 38% — при покупке бытовой химии, 37% — уходовой косметики.
Треть россиян обращают внимание на экомаркировку при покупке детских товаров
  • Gettyimages.ru
  • © Joos Mind

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование SYNERGETIC.

Также опрос показал, что 49% респондентов знают, что такое маркировка и где она применяется. Около 30% не разбираются в ней и знакомы поверхностно. 20% опрошенных никогда о маркировке не слышали.

Исследование было проведено в преддверии Всемирного дня экомаркировки, который в 2023 году отмечается 12 октября.

Ранее было проведено новое исследование, которое показало, что принципы здорового образа жизни (ЗОЖ) разделяют 86% респондентов.

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