Треть россиян обращают внимание на экомаркировку при покупке детских товаров
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование SYNERGETIC.
Также опрос показал, что 49% респондентов знают, что такое маркировка и где она применяется. Около 30% не разбираются в ней и знакомы поверхностно. 20% опрошенных никогда о маркировке не слышали.
Исследование было проведено в преддверии Всемирного дня экомаркировки, который в 2023 году отмечается 12 октября.
Ранее было проведено новое исследование, которое показало, что принципы здорового образа жизни (ЗОЖ) разделяют 86% респондентов.