Большинство россиян частично или полностью придерживаются правил ЗОЖ
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Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Fix Price.
«Принципов ЗОЖ полностью или частично придерживаются 86% опрошенных, 9% не придерживаются, но хотели бы или планируют начать, и лишь 5% — не придерживаются и не хотят», — сказано в исследовании.
Также покупатели высказали свои пожелания по тому, какой должна быть упаковка товаров. Так, 49% респондентов хотели бы видеть товары в индивидуальной упаковке с контролем размера порции, а 37% предпочитают экоупаковку.
Список наиболее популярных товаров для здорового образа жизни возглавили здоровые продукты питания (53%), косметика и уход за телом на натуральной основе (50%) и кухонные принадлежности для правильного питания и контроля калорий (40%).
Кроме того, каждый третий (34%) покупает товары для активного отдыха и спортивные товары (29%).
Ранее сообщалось, что в России в текущем году втрое увеличился интерес к экологичным товарам — сумкам-шопперам, спортивным бутылкам и термокружкам.