Россияне стали чаще покупать экологичные товары в 2023 году

В России в текущем году втрое увеличился интерес к экологичным товарам — сумкам-шопперам, спортивным бутылкам и термокружкам.

Это показало исследование Portobello, о результатах которого пишет «Газета.Ru».

Так, оборот холщовых сумок-шопперов вырос на 72% по сравнению с прошлым годом. Особенно популярны холщовые сумки с уникальными принтами, способные выдержать нагрузку до 10 кг.

Также оборот спортивных бутылок увеличился на 65%.

«Меньше пакетов и бутылок — лучше для экологии и для кошелька потребителя», — прокомментировал CEO Portobello Владимир Мазур.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало приёма заявок на конкурс экологических инноваций «Зелёная Москва».