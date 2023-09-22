Россияне стали чаще покупать экологичные товары в 2023 году
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Это показало исследование Portobello, о результатах которого пишет «Газета.Ru».
Так, оборот холщовых сумок-шопперов вырос на 72% по сравнению с прошлым годом. Особенно популярны холщовые сумки с уникальными принтами, способные выдержать нагрузку до 10 кг.
Также оборот спортивных бутылок увеличился на 65%.
«Меньше пакетов и бутылок — лучше для экологии и для кошелька потребителя», — прокомментировал CEO Portobello Владимир Мазур.
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало приёма заявок на конкурс экологических инноваций «Зелёная Москва».