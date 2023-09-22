Узнать больше

Россияне стали чаще покупать экологичные товары в 2023 году

Короткая ссылка
В России в текущем году втрое увеличился интерес к экологичным товарам — сумкам-шопперам, спортивным бутылкам и термокружкам.
Россияне стали чаще покупать экологичные товары в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © mediaphotos

Это показало исследование Portobello, о результатах которого пишет «Газета.Ru».

Так, оборот холщовых сумок-шопперов вырос на 72% по сравнению с прошлым годом. Особенно популярны холщовые сумки с уникальными принтами, способные выдержать нагрузку до 10 кг.

Также оборот спортивных бутылок увеличился на 65%.

«Меньше пакетов и бутылок — лучше для экологии и для кошелька потребителя», — прокомментировал CEO Portobello Владимир Мазур.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало приёма заявок на конкурс экологических инноваций «Зелёная Москва».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить