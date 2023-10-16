В АТОР рассказали о перспективах восстановления авиасообщения с Вьетнамом
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«Это направление было чуть менее популярно, чем Таиланд, но набирало обороты. Также, в отличие от Таиланда, у России был и встречный туристический поток из Вьетнама», — сказал он в беседе с НСН.
По его словам, восстановление авиасообщения и возможность российских перевозчиков ставить туда программы будет большим подспорьем.
«Вьетнам и Таиланд — довольно похожие туристические направления, но Вьетнам был чуть дешевле. Как будет сейчас — непонятно. Всё зависит от того, как быстро Россия сможет нарастить туда перевозки», — отметил Мурадян.
Ранее стало известно, что Минтранс России работает над вопросом восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с Вьетнамом.
Также сообщалось, что эксперты туротрасли провели исследование, которое показало, что в начале осени большинство российских туристов выбирали путешествия внутри страны: доля таких заказов достигла 79,9% — это на 12,0% больше аналогичного периода прошлого года.