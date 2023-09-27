Почти 80% российских туристов выбирали внутренние направления в сентябре

Эксперты туротрасли провели исследование, которое показало, что в начале осени большинство российских туристов выбирали путешествия внутри страны: доля таких заказов достигла 79,9% — это на 12,0% больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

За год вырос спрос на отдых в Краснодаре (+29,4%) и Нижнем Новгороде (+14,3%). Отели во Владивостоке, Ростове-на-Дону и Сочи, напротив, стали менее востребованы: на 17,6%, 16,7% и 15,0% соответственно.

Чаще всего россияне отправлялись в короткие поездки (один — три дня) и выбирали трёхзвёздочные гостиницы (на них пришлось 30,6% заказов).

Из зарубежных направлений по уровню востребованности первое место занял Стамбул с долей бронирований 10,5%. Далее следуют Ереван (5,2% бронирований), Дубай (4,9%), а также Минск, Тбилиси, Анталья, Алма-Ата, Бангкок, Париж и Астана.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.