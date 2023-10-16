В Татарстане задержали жителя Перу, разыскиваемого Интерполом

В Татарстане задержали гражданина Перу, объявленного в международный розыск за убийство.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«Сотрудники отдела НЦБ Интерпола МВД по Республике Татарстан выявили факт прибытия на территорию Российской Федерации через международный аэропорт «Казань» жителя г. Лима, находящегося в розыске по инициативе НЦБ Интерпола Перу по обвинению в убийстве. Оперативники установили место жительства и задержали 35-летнего иностранца», — заявили в ведомстве.

По имеющимся данным, мужчина застрелил в Перу человека и уехал из страны вместе со своей семьёй.

Ранее сообщалось, что в Анапе задержан находившийся в федеральном розыске дагестанец.