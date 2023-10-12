В Анапе задержан находившийся в федеральном розыске дагестанец

В Краснодарском крае задержан житель Дагестана, пять лет находившийся в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления в Нижневартовске (ХМАО).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МВД Анапы.

«При проведении оперативных мероприятий на территории Анапы сотрудниками полиции был задержан 44-лений житель Дагестана, находившийся в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления по городу Нижневартовску», — говорится в сообщении.

Мужчина при задержании оказал сопротивление. В настоящее время он находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что оперативники НЦБ Интерпола и МВД России совместно с сотрудниками столичной полиции задержали в Москве двух граждан Таджикистана. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.