В Анапе задержан находившийся в федеральном розыске дагестанец
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МВД Анапы.
«При проведении оперативных мероприятий на территории Анапы сотрудниками полиции был задержан 44-лений житель Дагестана, находившийся в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления по городу Нижневартовску», — говорится в сообщении.
Мужчина при задержании оказал сопротивление. В настоящее время он находится в СИЗО.
Ранее сообщалось, что оперативники НЦБ Интерпола и МВД России совместно с сотрудниками столичной полиции задержали в Москве двух граждан Таджикистана. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.