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В Москве задержали находившихся в международном розыске граждан Таджикистана

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Оперативники НЦБ Интерпола и МВД России совместно с сотрудниками столичной полиции задержали в Москве двух граждан Таджикистана. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
В Москве задержали находившихся в международном розыске граждан Таджикистана
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

«По информации таджикской стороны, два дорогостоящих автомобиля были переданы злоумышленникам для последующей продажи. Однако полученные в результате сделки денежные средства бывшему владельцу машин они не отдали. Причинённый потерпевшему ущерб составил более $68 тыс.», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, в ходе расследования стало известно, что обвиняемые покинули территорию Таджикистана. В августе 2023 года их объявили в международный розыск.

В настоящее время решается вопрос о выдаче задержанных в Таджикистан.

Ранее URA.RU сообщало, что на вокзале в Екатеринбурге задержали уроженца Архангельской области, скрывавшегося от следствия. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он находился в федеральном розыске.

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