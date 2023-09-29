В Москве задержали находившихся в международном розыске граждан Таджикистана

Оперативники НЦБ Интерпола и МВД России совместно с сотрудниками столичной полиции задержали в Москве двух граждан Таджикистана. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

«По информации таджикской стороны, два дорогостоящих автомобиля были переданы злоумышленникам для последующей продажи. Однако полученные в результате сделки денежные средства бывшему владельцу машин они не отдали. Причинённый потерпевшему ущерб составил более $68 тыс.», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, в ходе расследования стало известно, что обвиняемые покинули территорию Таджикистана. В августе 2023 года их объявили в международный розыск.

В настоящее время решается вопрос о выдаче задержанных в Таджикистан.

Ранее URA.RU сообщало, что на вокзале в Екатеринбурге задержали уроженца Архангельской области, скрывавшегося от следствия. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он находился в федеральном розыске.