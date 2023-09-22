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В Москве провели более 6 млн лучевых исследований с начала года

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В Москве с начала года провели более 6 млн лучевых исследований с использованием цифрового тяжёлого медоборудования. Также в Московском референс-центре лучевой диагностики проанализировали свыше 3 млн результатов.
В Москве провели более 6 млн лучевых исследований с начала года

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Юрий Васильев сообщил, что в настоящее время почти все рентгенологи взрослых поликлиник столицы (более 300 врачей) работают в московском референс-центре, круглосуточно описывая лучевые исследования пациентов.

«Централизация лучевой диагностики позволила улучшить качество работы врачей-рентгенологов и сократить время подготовки заключения для пациента», — отметил он.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что в столице провели бесплатную экскурсию по новому флагманскому центру городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова перед его открытием.

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