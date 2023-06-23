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Нутрициолог Свиридова рассказала о продуктах, стимулирующих работу мозга

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Нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова поделилась списком продуктов, которые заставят мозг работать быстрее.
Нутрициолог Свиридова рассказала о продуктах, стимулирующих работу мозга
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает Life.ru.

Первое место в списке занимают бутерброды с лососем и сыром.

«В красной рыбе содержатся необходимые для организма жиры, которые помогут сохранять бодрость и хорошее самочувствие на протяжении дня» — отметила эксперт.

Второе место занимает творог с сухофруктами: он богат кальцием и содержит большое количество витаминов.

Далее Свиридова назвала смузи из горького шоколада с бананом, черничный йогурт и фруктовый салат.

«Попробуйте внедрить в свою жизнь привычку: выпивайте один-два черничных йогурта в день», — заключила нутрициолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, как избежать пищевого отравления в летний период.

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