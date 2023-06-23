Нутрициолог Свиридова рассказала о продуктах, стимулирующих работу мозга
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Об этом сообщает Life.ru.
Первое место в списке занимают бутерброды с лососем и сыром.
«В красной рыбе содержатся необходимые для организма жиры, которые помогут сохранять бодрость и хорошее самочувствие на протяжении дня» — отметила эксперт.
Второе место занимает творог с сухофруктами: он богат кальцием и содержит большое количество витаминов.
Далее Свиридова назвала смузи из горького шоколада с бананом, черничный йогурт и фруктовый салат.
«Попробуйте внедрить в свою жизнь привычку: выпивайте один-два черничных йогурта в день», — заключила нутрициолог.
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