Стоматолог Маслова: из-за неправильной чистки зубов может развиться пародонтит

Врач стоматолог-терапевт Кристина Маслова рассказала, что неправильная чистка зубов может привести к развитию ряда осложнений.

Если зубы чистить неправильно каждый день, могут начать развиваться более сложные заболевания, чем просто воспаление дёсен или кариес, объяснила специалист в интервью сайту «Аргументы и факты». Одним из таких заболеваний является пародонтит — воспаление костной ткани вокруг зуба.

Также могут возникнуть осложнения кариеса — пульпит и периодонтит, когда теряется большое количество твёрдых тканей зуба, из-за чего приходится удалять нерв.

В некоторых ситуациях могут начаться абсцессы и флегмоны. Если проблему не решить, она может привести к сепсису (заражению крови), предупредила Маслова.

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