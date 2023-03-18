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Минобрнауки: в вузах на новый учебный год предусмотрено более 590 тысяч бюджетных мест

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Более 590 тыс. бюджетных мест в российских университетах предусмотрено на 2023—2024 учебный год.
Минобрнауки: в вузах на новый учебный год предусмотрено более 590 тысяч бюджетных мест
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

«Количество бюджетных мест для российских студентов с каждым годом только увеличивается. На 2023—2024 учебный год предусмотрено более 590 тыс. бюджетных мест», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что свыше 73% из них получили региональные вузы.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что одного года будет достаточно для получения углублённых профессиональных знаний в магистратуре в новой системе образования.

Фальков сообщил, что сокращение срока учёбы в магистратуре до одного года необходимо в первую очередь для IT-отрасли.

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