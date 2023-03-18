Минобрнауки: в вузах на новый учебный год предусмотрено более 590 тысяч бюджетных мест
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
«Количество бюджетных мест для российских студентов с каждым годом только увеличивается. На 2023—2024 учебный год предусмотрено более 590 тыс. бюджетных мест», — приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что свыше 73% из них получили региональные вузы.
Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что одного года будет достаточно для получения углублённых профессиональных знаний в магистратуре в новой системе образования.
Фальков сообщил, что сокращение срока учёбы в магистратуре до одного года необходимо в первую очередь для IT-отрасли.