Минобрнауки: в вузах на новый учебный год предусмотрено более 590 тысяч бюджетных мест

Более 590 тыс. бюджетных мест в российских университетах предусмотрено на 2023—2024 учебный год.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

«Количество бюджетных мест для российских студентов с каждым годом только увеличивается. На 2023—2024 учебный год предусмотрено более 590 тыс. бюджетных мест», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что свыше 73% из них получили региональные вузы.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что одного года будет достаточно для получения углублённых профессиональных знаний в магистратуре в новой системе образования.

Фальков сообщил, что сокращение срока учёбы в магистратуре до одного года необходимо в первую очередь для IT-отрасли.