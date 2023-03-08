Глава Минобрнауки Фальков заявил, что для обучения в магистратуре достаточно одного года
- РИА Новости
«В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углублённые профессиональные знания в магистратуре за год», — цитирует его ТАСС.
Ранее Министерство науки и высшего образования России предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования.
В Уральском федеральном университете в ноябре заявили об увеличении числа бюджетных мест на 2023 год.