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В УрФУ заявили об увеличении числа бюджетных мест на 2023 год

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В Уральском федеральном университете (УрФУ) заявили об увеличении числа бюджетных мест на 2023 год.
В УрФУ заявили об увеличении числа бюджетных мест на 2023 год
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Университет продолжает лидировать по количеству бюджетных мест в стране. В 2023 году число мест для приёма за счёт федерального бюджета впервые перешагнёт 10 000 — на данный момент это 10 013 мест: 6231 — бакалавриат, 741 — специалитет, 3041 — магистратура», — рассказали в пресс-службе.

Ранее издание «Взгляд» сообщало, что победители второго сезона «Большой перемены» презентовали результаты проекта «Наставничество», который был запущен по инициативе финалистов конкурса среди студентов колледжей 2021 года.

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