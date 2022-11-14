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Минобрнауки России предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования

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Министерство науки и высшего образования России предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования.
Минобрнауки России предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект закона.

«В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования: среднее профессиональное образование, высшее образование — бакалавриат, высшее образование — специалитет, высшее образование — магистратура, высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации», — говорится в законопроекте.

Ранее в России предложили ввести изучение языков программирования во всех школах страны.

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