Минобрнауки России предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования

Министерство науки и высшего образования России предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект закона.

«В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования: среднее профессиональное образование, высшее образование — бакалавриат, высшее образование — специалитет, высшее образование — магистратура, высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации», — говорится в законопроекте.

Ранее в России предложили ввести изучение языков программирования во всех школах страны.