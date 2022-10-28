В России предложили ввести изучение языков программирования во всех школах страны
- Gettyimages.ru
- © Hill Street Studios
Как пояснил Крупник, в последние годы в России ведётся дискуссия о важности подготовки отечественных кадров в сфере информационных технологий и компьютерного программирования.
Однако, как правило, подготовкой программистов и специалистов компьютерных технологий занимаются профилированные учебные заведения.
Между тем до сих пор существует нереализованный потенциал, который может поспособствовать увеличению притока IT-специалистов в отечественную экономику, подчеркнул собеседник RT.
«Надо признать, что компьютеры и электронные устройства настолько проникли в нашу жизнь, что дети, отправляясь в первый класс, уже умеют не только пользоваться компьютером, но и способны на сложные информационные манипуляции», — заявил депутат.
По словам Крупника, необходимо рассмотреть возможность пересмотра школьного курса информатики в части углубления изучения языков программирования для всех учебных заведений.
«Внедрение подобных новшеств также благоприятно скажется на преподавательском составе, который получит новые компетенции и знания в технологиях и педагогике», — говорится в тексте обращения.
Ранее Крупник призвал запустить общефедеральную программу или проект, целью которого станет популяризация среди молодёжи получения среднего инженерно-технического образования.