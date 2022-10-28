В России предложили ввести изучение языков программирования во всех школах страны

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил пересмотреть школьный курс информатики и дополнить его изучением языков программирования для всех учебных заведений. Копия обращения на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT.

Как пояснил Крупник, в последние годы в России ведётся дискуссия о важности подготовки отечественных кадров в сфере информационных технологий и компьютерного программирования.

Однако, как правило, подготовкой программистов и специалистов компьютерных технологий занимаются профилированные учебные заведения.

Между тем до сих пор существует нереализованный потенциал, который может поспособствовать увеличению притока IT-специалистов в отечественную экономику, подчеркнул собеседник RT.

«Надо признать, что компьютеры и электронные устройства настолько проникли в нашу жизнь, что дети, отправляясь в первый класс, уже умеют не только пользоваться компьютером, но и способны на сложные информационные манипуляции», — заявил депутат.

По словам Крупника, необходимо рассмотреть возможность пересмотра школьного курса информатики в части углубления изучения языков программирования для всех учебных заведений.

«Внедрение подобных новшеств также благоприятно скажется на преподавательском составе, который получит новые компетенции и знания в технологиях и педагогике», — говорится в тексте обращения.

Ранее Крупник призвал запустить общефедеральную программу или проект, целью которого станет популяризация среди молодёжи получения среднего инженерно-технического образования.