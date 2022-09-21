В России призвали популяризировать среднее инженерно-техническое образование

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал запустить общефедеральную программу или проект, целью которого станет популяризация среди молодёжи получения среднего инженерно-технического образования. Копия обращения на имя председателя правительства Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.

По словам депутата, в настоящее время правительство делает всё, чтобы период «технологической волатильности» миновал нашу страну как можно скорее.

Он добавил, что созданы и внедрены программы привлечения к работе учёных, высококлассных инженеров, программистов, специалистов-микроэлектронщиков.

«Между тем стране также требуются и специалисты среднего инженерного звена, на чьих плечах будет лежать задача по реализации многих проектов, разработанных отечественной наукой: квалифицированные технологи, сварщики, судостроители, токари, фрезеровщики, литейщики, высококлассные рабочие», — пояснил собеседник RT.

Он заявил, что в различных регионах существуют собственные программы по привлечению молодёжи к получению среднего инженерно-технического образования.

К примеру, в Санкт-Петербурге не первый год действует подобная практика, которая даёт свои позитивные плоды, но на уровне всей России, к сожалению, такой программы пока нет, рассказал депутат.

«Прошу Вас рассмотреть возможность запуска общефедеральной программы или проекта, целью которого станет популяризация среди молодёжи получения среднего инженерно-технического образования», — говорится в тексте обращения.

По его мнению, такая программа, сформированная при поддержке правительства и построенная на базе отечественного научного потенциала, станет фактором построения экономики, способной «к максимальному замещению иностранной производственной зависимости».

Ранее Крупник предложил официально закрепить празднование Дня грибника, который отмечается неформально по всему миру 3 октября, а также учредить Всероссийский фестиваль грибов и ягод.