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В России предложили официально учредить День грибника

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Анастасия Румянцева
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил официально закрепить празднование Дня грибника, который отмечается неформально по всему миру 3 октября, а также учредить Всероссийский фестиваль грибов и ягод.
В России предложили официально учредить День грибника
  • РИА Новости

Копия обращения на имя министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева имеется в распоряжении RT.

Как напомнил Крупник, в России огромной популярностью пользуется традиция сбора лесных грибов и ягод.

«Сбор даров леса — это не столько способ получить дополнительные сезонные продукты в свой рацион, сколько способ активного отдыха на природе, возможность с пользой побыть на свежем воздухе со всей семьёй», — заявил депутат.

Между тем, по его словам, движение грибников в стране до сих пор носит стихийный характер и не пользуется поддержкой государства.

«В данной связи прошу вас рассмотреть инициативу об официальном закреплении празднования Дня грибника, который отмечается неформально по всему миру 3 октября, а также об учреждении празднования Всероссийского фестиваля грибов и ягод, который бы стал местом встречи и обмена опытом среди любителей сбора даров природы нашей страны», — говорится в обращении.

Ранее Крупник предложил рассмотреть идею о постепенном переходе всех школ страны на пятидневную учебную неделю для начальных и средних классов. 

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