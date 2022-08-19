В России призвали рассмотреть идею перехода всех школ на пятидневную учебную неделю
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- © Compassionate Eye Foundation/Martin Barraud
Как пояснил депутат, в последние годы в России ведутся дискуссии относительно целесообразности шестидневной учебной недели в отечественных школах.
«Действительно шестидневка для школьников (особенно младших классов) и их семей является сложным испытанием: дети не успевают отдыхать и проводить достаточное количество времени с родителями», — добавил Крупник.
По его словам, в ряде регионов страны, где ещё пока наблюдается дефицит школ, шестидневка является выходом из положения, но там, где проблем с этим нет, наличие или даже навязывание такой концепции «вызывает вопросы и опасения».
«В текущей ситуации прошу вас рассмотреть идею о постепенном переходе всех школ нашей страны к концепции пятидневной учебной недели для начальных и средних классов в контексте стратегии развития школьного образования», — говорится в тексте обращения.
При этом собеседник RT заявил, что для учеников старших классов, занятых подготовкой к выпускным экзаменам и ЕГЭ, наличие шестидневки является «неизбежностью и даже желательным фактором, позволяющим посвятить больше времени учёбе».
Он также подчеркнул, что о поддержке данной инициативы высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Депутат выразил готовность включиться в создание подобного документа.
Ранее Крупник предложил провести проверку фактов необоснованного завышения цен на продукты питания в аэропортах.