В России призвали рассмотреть идею перехода всех школ на пятидневную учебную неделю

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть идею о постепенном переходе всех школ страны на пятидневную учебную неделю для начальных и средних классов. Копия обращения на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT.

Как пояснил депутат, в последние годы в России ведутся дискуссии относительно целесообразности шестидневной учебной недели в отечественных школах.

«Действительно шестидневка для школьников (особенно младших классов) и их семей является сложным испытанием: дети не успевают отдыхать и проводить достаточное количество времени с родителями», — добавил Крупник.

По его словам, в ряде регионов страны, где ещё пока наблюдается дефицит школ, шестидневка является выходом из положения, но там, где проблем с этим нет, наличие или даже навязывание такой концепции «вызывает вопросы и опасения».

«В текущей ситуации прошу вас рассмотреть идею о постепенном переходе всех школ нашей страны к концепции пятидневной учебной недели для начальных и средних классов в контексте стратегии развития школьного образования», — говорится в тексте обращения.

При этом собеседник RT заявил, что для учеников старших классов, занятых подготовкой к выпускным экзаменам и ЕГЭ, наличие шестидневки является «неизбежностью и даже желательным фактором, позволяющим посвятить больше времени учёбе».

Он также подчеркнул, что о поддержке данной инициативы высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Депутат выразил готовность включиться в создание подобного документа.

Ранее Крупник предложил провести проверку фактов необоснованного завышения цен на продукты питания в аэропортах.