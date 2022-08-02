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В России призвали провести проверку фактов завышения цен на продукты питания в аэропортах

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Анастасия Румянцева
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил провести проверку фактов необоснованного завышения цен на продукты питания в аэропортах. Копия обращения на имя министра транспорта Виталия Савельева имеется в распоряжении RT.
В России призвали провести проверку фактов завышения цен на продукты питания в аэропортах
  • Gettyimages.ru

Крупник объяснил, что получает множество жалоб от граждан, которые возмущены высокими ценами на продукты и услуги питания в отечественных аэропортах.

«Согласно поступающим обращениям, в ряде случаев стоимость одной бутылки воды 0,5 л может достигать 300 рублей. При этом аналогичная бутылка воды вне аэропорта стоит не более 50—100 рублей. Цены на продукты питания или услуги общественного питания в аэропортах также вызывают у многих оторопь», — заявил собеседник RT.

По его словам, себестоимость обслуживания на объектах транспортной инфраструктуры выше, чем, например, на улицах городов. Во многом это обусловлено дополнительными затратами бизнеса на логистику и обеспечение мер безопасности.

В то же время, как подчеркнул депутат, наблюдаемая сегодня накрутка цен в аэропортах может варьироваться от 200 до 300%.

Пассажиры при этом практически лишены альтернативы и вынуждены покупать еду по неоправданно высоким ценам, добавил он.

«В данной связи прошу Вас провести проверку изложенных фактов необоснованного завышения цен на продукты питания на объектах авиационной транспортной инфраструктуры. В случае подтверждения информации прошу привлечь Федеральную антимонопольную службу для урегулирования ситуации и наказания недобросовестных предпринимателей», — говорится в тексте обращения.

Ранее Крупник предложил внедрить профессиональные патенты для лиц, осуществляющих организацию и проведение авторских туристических мероприятий и путешествий. 

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