В России предложили ввести лицензирование деятельности организаторов авторских туров

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Анастасия Румянцева
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внедрить профессиональные патенты для лиц, осуществляющих организацию и проведение авторских туристических мероприятий и путешествий. Копия обращения на имя главы Ростуризма Зарины Догузовой имеется в распоряжении RT.
В России предложили ввести лицензирование деятельности организаторов авторских туров
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Он рассказал, что в последние годы в России набирают популярность авторские поездки, которые, как правило, проходят в стороне от массового туристического потока: далеко в горах, в лесах, на островах или в степях.

Как правило, подобные туристические мероприятия организовываются дистанционно, на доверии сторон и никак не контролируются со стороны государственных органов или иных надзорных ведомств, что часто приводит к конфликтным моментам, пояснил собеседник RT.

«В данной связи в целях наведения порядка в сфере частных и авторских туристических туров по России прошу вас рассмотреть инициативу о внедрении профессиональных патентов для лиц, осуществляющих организацию и проведение подобных туристических мероприятий и путешествий», — говорится в тексте обращения.

По мнению Крупника, это нововведение поможет сократить количество конфликтных ситуаций между сторонами, станет своеобразным государственным «знаком качества» при выборе организатора тура, а также поставит гидов-экскурсоводов в рамки официальной деятельности.

Ранее Крупник предложил премировать наиболее активные в борьбе с борщевиком регионы, а также разработать госпрограмму по борьбе с его распространением на территории России.

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