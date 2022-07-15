В России предложили премировать наиболее активные в борьбе с борщевиком регионы

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил премировать наиболее активные в борьбе с борщевиком регионы, а также разработать госпрограмму по борьбе с его распространением на территории России. Копия обращения на имя министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева имеется в распоряжении RT.

Крупник напомнил, что борщевик Сосновского представляет угрозу для людей, домашних и диких животных, а также наносит серьёзный урон природе.

По его словам, ежегодно в летний период фиксируются сотни случаев химических ожогов, которые вызывает борщевик, а территории, заражённые этой вредоносной культурой, теряют свой полезный аграрный потенциал и превращаются в «безобразные, отталкивающие джунгли».

Депутат заявил, что борьба с этим явлением в России носит несистематизированный характер.

Собеседник RT подчеркнул, что в каждом регионе существует своя программа по борьбе с этим растением, для улучшения ситуации необходимо поощрять наиболее активные субъекты.

«Ежегодно стоит подводить итоги эффективности борьбы каждого региона России с распространением борщевика и выделять дополнительные средства тем субъектам, которые окажутся во главе рейтинга», — рассказал он.

Кроме того, необходимо задуматься о разработке общероссийской госпрограммы, добавил депутат.

«Учитывая серьёзность проблемы и высокую социально-экономическую значимость, прошу вас рассмотреть возможность разработки и внедрения общероссийской государственной программы по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории всей страны», — говорится в тексте обращения.

В данную программу, по его мнению, помимо рекомендательной методологии, должны быть заложены «силы, средства и календарные планы» по искоренению опасного сорняка на всей территории, где он произрастает.

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