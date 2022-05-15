Врач объяснила, как оказать первую помощь при контакте с ядовитыми растениями

Врач-терапевт, кардиолог клиники Hadassah Medical Moscow ГК Медскан Татьяна Федосеева рассказала в беседе с RT, какие действия стоит предпринять в случае контакта с ядовитыми растениями.

«Ядовитость растений обусловлена наличием действующих веществ — фитотоксинов, соответственно признаки отравления будут различными в зависимости от того, какое вещество попало в организм», — пояснила врач.

По её словам, если это, например, алкалоиды, то обычно возникают такие симптомы, как сухость во рту, учащённый пульс, покраснение кожи, расширение зрачков, возбуждённость.

При попадании цианогенных гликозидов — аритмия, слабость, дрожь в мышцах, слюнотечение, одышка.

«При тяжёлых отравлениях можно наблюдать такие симптомы, как геморрагический гастрит, обезвоживание, ступор, коллапс», — рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что самые распространённые и опасные ядовитые растения — белена чёрная, дурман, клещевина, паслён, волчеягодник, ландыш майский и вороний глаз.

Специалист заявила, что если произошёл контакт с беленой чёрной, то может возникнуть сухость слизистой полости рта и кожи, кожная сыпь, осиплость голоса, повышение температуры тела.

«Время развития симптомов — от 10 минут до 10—15 часов. Первая помощь — промывание желудка раствором гидрокарбоната натрия с активированным углём, влажное обёртывание, холод на голову и пах», — предупредила Федосеева.

Она также рассказала, что при контакте с ландышем майским возможны сильная тошнота, головные боли, рези в животе, потемнение в глазах.

«Необходимо промывание желудка слабым раствором марганцовки, солевым раствором или тёплой водой», — добавила собеседница RT.

Помимо этого, врач напомнила об опасности борщевика, отметив, что контакт с ним первое время не вызывает никакой реакции.

«Под действием ультрафиолета ядовитые вещества переходят в активную форму, способную вызвать ожог 1-й степени. При контакте примите срочные меры: промокните салфеткой, не растирая, промойте поражённый участок мылом и промойте проточной водой, обработайте спиртом, не подвергайте кожу воздействию солнечных лучей, примите антигистаминное средство. Исключено применение жирных кремов и мазей», — отметила она.

Федосеева дала и общие рекомендации при появлении первых признаков отравления ядовитыми растениями.

Она подчеркнула, что стоит немедленно вызвать скорую помощь.

«До приезда врачей начните промывание желудка физраствором, слабым раствором марганцовки или обычной тёплой водой. В ожидании медпомощи проконсультируйтесь с врачами скорой, согласовав слабительные и энтеросорбенты», — пояснила терапевт.

Эксперт заявила, что если отравившийся без сознания, то важно проверить наличие дыхания и сердцебиения.

«При их отсутствии незамедлительно начинайте реанимационные мероприятия — искусственное дыхание, массаж сердца», — заключила специалист.

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