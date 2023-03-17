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Фальков: сокращение срока учёбы в магистратуре до года нужно прежде всего для IT-отрасли

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что сокращение срока учёбы в магистратуре до одного года необходимо в первую очередь для IT-отрасли.

Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

По словам министра, представители IT-отрасли уже не раз обращались в Минобрнауки с просьбой сократить сроки обучения в магистратуре до года.

«Сфера IT — она очень динамичная, там очень быстро на рынок труда выходят и востребованность в основном есть», — добавил Фальков.

Именно поэтому, подчеркнул он, в этом направлении образования магистратура сроком на один год может стать нормой.

Ранее Фальков заявил, что одного года будет достаточно для получения углублённых профессиональных знаний в магистратуре в новой системе образования.

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